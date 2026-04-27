মিরপুরে পর্নোগ্রাফি বিক্রির অভিযোগে তরুণ গ্রেপ্তার
রাজধানীর মিরপুরে পর্নোগ্রাফি বিক্রি ও সরবরাহের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একাধিক মুঠোফোন ও সিমকার্ড জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার তরুণের নাম জাহিদ হোসেন (২১)। সোমবার রাতে ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ডিবির মিরপুর বিভাগের একটি দল রোববার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাহিদকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পর্নোগ্রাফি বিক্রি ও সরবরাহে ব্যবহৃত তিনটি মুঠোফোন এবং একাধিক সিমকার্ড জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জাহিদ হোসেন ও তাঁর সহযোগীরা মুঠোফোন এবং বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে পর্নোগ্রাফি বিক্রি, বিতরণ ও সরবরাহ করে আসছিলেন।
এ ঘটনায় জাহিদের বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে।