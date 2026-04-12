নবাবগঞ্জে জোড়া খুনের মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ৭ জনের যাবজ্জীবন

নবাবগঞ্জে জোড়া খুনের মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ৭ জনের যাবজ্জীবন
ঢাকার নবাবগঞ্জ এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে দুজনকে হত্যার দায়ে শেখ নাছির (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এ মামলায় আরও সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার এ রায় ঘোষণা করেন ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ-৮-এর ভারপ্রাপ্ত বিচারক মুহাম্মদ মুনির হোসাঈন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সজিব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি শেখ নাছিরকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও করা হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া আসামিরা হলেন নুর ইসলাম ওরফে নুর হোসেন মোল্লা (৪১), সাইফুল আলম শেখ (৪৭), সুমন শেখ (৩৮), বাবুল গাজী (৫৭), শেখ হাবিবুর রহমান ওরফে হবি (৬৭), আনোয়ার হোসেন বাবু (৩৯) ও আল আমিন (৪৫)। তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৩ মে রাতে ভুক্তভোগী শেখ কালাম ও জাহিদ খান নবাবগঞ্জের বান্দুরা থেকে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। পথে ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসামিরা তাঁদের গাড়ি আটকে হামলা চালান। এতে শেখ কালাম ও জাহিদ খান গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কালামকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাহিদকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁরও মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় ওই বছরের ২৫ মে নবাবগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ২১ জানুয়ারি আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন তদন্ত কর্মকর্তা। মামলাটির বিচার চলাকালে ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৮ জনের সাক্ষ্য নেন আদালত।