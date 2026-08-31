অপরাধ

৩৮ লাখ টাকা ছিনিয়ে পালাচ্ছিলেন তিনজন, পিছু নিলেন ভুক্তভোগী—তারপর যা হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছিনতাইপ্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ব্যাংক থেকে ৩৮ লাখ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। এ সময় মোটরসাইকেলে আসা তিন ছিনতাইকারী তাঁর টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান।

ভুক্তভোগী তৎক্ষণাৎ ছিনতাইকারীদের পিছু নেন। একপর্যায়ে মোটরসাইকেল থেকে এক ছিনতাইকারী রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তখন স্থানীয় লোকজন তাঁকে একটি রিভলবার, চারটি গুলিসহ আটক করেন।

গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডি লেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাইয়ে জড়িত আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

আজ সোমবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে এ ঘটনার কথা জানা গেছে। জাতীয় জরুরি সেবা কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনার পর এক ব্যক্তি ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে ধানমন্ডি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয় লোকজনের হাতে আটক ব্যক্তিকে একটি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর নাম তানভীর আবেদীন (৪১)।

পরে ধানমন্ডি থানার পুলিশ ও ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ তানভীরকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালায়। অভিযানে এই ছিনতাইকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত মো. মজবুর রহমান (৬০) ও মো. জাকির হোসেন ওরফে ক্যাপ্টেন জাকিরকে (৬০) গ্রেপ্তার করা হয়।

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