ভাটারার ১০০ ফুট সড়কে বাসে আগুন

ভাটারার ১০০ ফুট সড়কে বাসে আগুন
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রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকার ১০০ ফুট সড়কে একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ভাটারা থানার ডিউটি অফিসার দেবশীষ রায় প্রথম আলোকে বলেন, একটি বাসে আগুন লাগার খবর পেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গেছেন। তবে কীভাবে বাসটিতে আগুন লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।