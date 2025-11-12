ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৪৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: ডিএমপি

ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৪৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: ডিএমপি
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৪ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।
আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান প্রথম আলোকে এই তথ্য জানিয়েছেন।
তালেবুর রহমান বলেন, গতকাল ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে এই ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানানো হয়নি।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৩ নভেম্বরের ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঠেকাতে সতর্ক ও কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।
ইতিমধ্যে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। এই কর্মসূচির দিন (১৩ নভেম্বর) নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
গত কয়েক দিনে ঢাকায় কয়েকটি বাসে আগুন এবং বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘিরে জনমনে সৃষ্ট আতঙ্কের মধ্যে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সাজ্জাত আলী।