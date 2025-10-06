রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের লোহা বিক্রির নামে দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের লোহা বিক্রির নামে দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার
রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের পুরোনো লোহা বিক্রির নামে দেড় কোটি টাকার বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাঁর নাম মো. সেলিম শেখ (৪৫)।
গতকাল রোববার খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বালিয়াখালী এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার সিআইডি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
সিআইডি বলছে, সেলিম শেখ ও তাঁর সহযোগীরা ‘পাওয়ার মেক্স লিমিটেড’ নামে একটি কাল্পনিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের পুরোনো ও অব্যবহৃত লোহা বিক্রির প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। প্রতারণার অংশ হিসেবে তাঁরা ভুয়া ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি করে এবং ভাড়া করা অফিস সাজিয়ে নিজেদের বৈধ ব্যবসায়ী হিসেবে উপস্থাপন করেন।
এ ঘটনায় গত বছরের ৮ মার্চ ঢাকার শ্যামপুর থানায় মামলা হয়। পরে মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেয় সিআইডি।
এ মামলায় এর আগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিআইডি জানায়, তাদের মধ্যে হুমায়ুন কবীরের দেওয়া ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে সেলিম শেখের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায়। এর পর থেকেই সেলিম গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তবে তিনি বিভিন্ন নামে মোবাইল সিম ব্যবহার করছিলেন। পরে গোয়েন্দা তৎপরতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সেলিম শেখের অবস্থান শনাক্ত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানায়, তাঁকে ঢাকায় আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং পাঁচ দিনের রিমান্ডে চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। পরে আদালত সূত্রে জানা যায়, সেলিমের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।