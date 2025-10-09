অপরাধ

সাবেক সংসদ সদস্য ওমর ফারুকসহ ৫ জন ঢাকায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচ ব্যক্তিছবি: ডিএমপি

রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে নওগাঁ–৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. ওমর ফারুক সুমনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, গ্রেপ্তার অন্য চার ব্যক্তি হলেন আবু নাঈম জুবের (২২), মো. তানভীর ইসলাম (৩০), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (৫৭) ও মো. আমজাদ হোসেন রাজন (৪৪)। নাঈম নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সহসভাপতি। তানভীর মিরপুর মডেল থানার ১২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহসভাপতি। সাজ্জাদ বিমানবন্দর থানা আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক এবং আমজাদ মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি কলোনি ইউনিট যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি।

ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ডিবির একটি দল মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফারুককে গ্রেপ্তার করে।

গতকাল বুধবার রাতে মালিবাগ থেকে নাঈমকে ও মিরপুর থেকে তানভীরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। গতকাল রাতে উত্তরা থেকে সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করে ডিবি এবং একই দিন বিকেলে মতিঝিল থেকে আমজাদকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।

