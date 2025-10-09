দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে এক দিনে ১৬৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

দেশজুড়ে অভিযান চালিয়ে এক দিনে ১৬৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এক দিনে ১ হাজার ৬৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার এক খুদে বার্তায় পুলিশ সদর দপ্তরের গণমাধ্যম শাখা এ তথ্য জানিয়েছে। খুদে বার্তায় বলা হয়, গত মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে গতকাল বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।
বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১ হাজার ১২২ জন এবং বিভিন্ন অপরাধে ৫১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দেশীয় একটি একনলা বন্দুক, দুটি গুলির খোসা, দুটি তরবারি, চারটি চাপাতি, তিনটি কিরিচ, একটি রামদা ও একটি ছুরি উদ্ধার করে পুলিশ।