আইসিইউতে নূপুর, সরকারি সাহায্য চায় পরিবার
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মিরপুরের রূপনগরে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পোশাকশ্রমিক নূপুরকে (১৩ হাজার টাকা বেতন) ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে রায়হান নামের এক তরুণ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে প্রতিদিন তাঁর চিকিৎসায় ১০-১৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে; মেরুদণ্ড ও বুকের হাড় ভেঙেছে, দাঁতও পড়েছে। হামলাকারী রায়হান গ্রেপ্তার ও দায় স্বীকার করেছে। নূপুরের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে সরকারের কাছে আবেদন করেছে পরিবার।