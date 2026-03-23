অপরাধ

ভুয়া চিকিৎসক দিয়ে অস্ত্রোপচারের অভিযোগ, ডক্টরস কেয়ার হাসপাতাল সিলগালা

বাসস
ঢাকা
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনছবি: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

রাজধানীর শ্যামলীতে কলেজগেট এলাকায় অবস্থিত ডক্টরস কেয়ার হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভুয়া চিকিৎসক দিয়ে অস্ত্রোপচারের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটি সিলগালার নির্দেশ নিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন।

আজ সোমবার বিকেলে হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়ে নানা অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাঁদের দ্রুত অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং ভর্তি রোগী ও তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় কয়েকজন ভুক্তভোগী মন্ত্রীর উপস্থিতির খবর পেয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন। তাঁরা অভিযোগ করেন, চিকিৎসার নামে প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ঠেকাতে তদারকি আরও জোরদার করা হবে।

অপরাধ থেকে আরও পড়ুন