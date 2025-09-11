স্বাস্থ্যের আলোচিত ঠিকাদার মিঠু কারাগারে
স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির ঘটনায় আলোচিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম ওরফে মিঠুকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহীম মিয়া আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ আদেশ দেন।
অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ ঠিকাদার মিঠুকে আদালতে হাজির করা হয়। ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে দুদক। ১৮ সেপ্টেম্বর ওই আবেদনের শুনানির দিন ঠিক করে আদালত মিঠুকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে আজ ভোরে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে মিঠুকে গ্রেপ্তারের কথা জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। পুলিশের এক খুদে বার্তায় বলা হয়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মিঠুকে গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, ৭৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুদকের অনুরোধে মিঠুকে গ্রেপ্তার করে এরই মধ্যে সংস্থাটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
৭৫ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মিঠুর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদক দিয়েছে বলে গতকাল বুধবার সংস্থাটি জানায়। গতকাল দুদকের উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয় (ঢাকা–১)–এ মামলাটি করেন।