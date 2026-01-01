অপরাধ

যৌথ বাহিনীর অভিযানে এক সপ্তাহে আটক ১৫৭

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজির অর্থ, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য জব্দ করে সেনাবাহিনীছবি: আইএসপিআরের সৌজন্যে

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গত এক সপ্তাহে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১৫৭ জনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, পেট্রলবোমা, ককটেলসহ বিভিন্ন পণ্য জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীন ইউনিটগুলো অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। এসব যৌথ অভিযানে সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী, মাদকাসক্ত, ডাকাত সদস্য, কিশোর গ্যাং, চোরাকারবারিসহ মোট ১৫৭ জন সন্দেহভাজন অপরাধীকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে ১৩টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ২২৮ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ, ১০টি পেট্রলবোমা, বেশ কিছু ককটেল, মাদকদ্রব্য ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইনি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

