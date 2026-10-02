বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা: মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সরকারি কাজে বাধা এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে হেনস্তার অভিযোগে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। লাগেজ ট্রলির সংকটকে কেন্দ্র করে গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। তিনি বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদকে ‘আমি কিন্তু পিটাবো ধইরা’, ‘ঘাড় ধরে বের করে দিবো’ বলে প্রকাশ্যে হুমকি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সুপারভাইজার কামাল উদ্দিনকে লাঞ্ছিত এবং পবিত্র জমজমের পানির বোতলের ক্ষতিসাধনের অভিযোগও আনা হয়েছে।