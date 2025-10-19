ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার
ঢাকায় নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) গ্রেপ্তার করে।
আজ রোববার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আবদুস সালেক (৪৬), মো. জামাল উদ্দীন (৪২), মো. আফজাল খান সুমন (৪২) ও আবদুস সালাম ব্যাপারী নয়ন (৪৩)।
ডিএমপি বলছে, সালেক সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। জামাল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি। আফজাল ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি। আর সালাম ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৪১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাবেক সভাপতি। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
ডিবির বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং থেকে সালেককে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন বিকেল পাঁচটার দিকে কদমতলী থানার মেরাজনগর থেকে জামালকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে শেরেবাংলা নগর থানার পূর্ব রাজাবাজার থেকে আফজালকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত নয়টার দিকে সালামকে ওয়ারী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।