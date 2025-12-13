অপরাধ

সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ১৫০৬

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তারপ্রতীকী ছবি

সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পরোয়ানাভুক্ত ও মামলার আসামিসহ ১ হাজার ৫০৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরের পাঠানো এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

খুদে বার্তায় বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৬৯ জন পরোয়ানাভুক্ত ও মামলার আসামি। বাকি ৫৩৭ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, অভিযানে দুটি ওয়ান শুটার গান, একটি পিস্তল, একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, একটি মরিচাপড়া তাজা কার্তুজ, চারটি গুলির খোসা, ৪টি কার্তুজ, ২টি হাতবোমা ও একটি চায়নিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তরায় মাদকসহ গ্রেপ্তার ১০

এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শাহ আলম (৪৭), মো. সোহেল রানা (৩০), মো. রাকিবুল হাসান (৩০), মো. ফারদীন ইসলাম (১৯), রাকিবুর হাসান (১৯), স্বাধীন প্রামাণিক (৪১), সুজন মিয়া (২৫), সিয়াম আহমেদ (২৯), লিটন মিয়া (২৭) ও সোহেল রানা (১৯)। তাঁদের মধ্যে শাহ আলমের কাছ থেকে ১ হাজার ৯৬০ট পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার ১০ জনের মধ্যে ৯ জনকে ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর শাহ আলমের বিরুদ্ধে উত্তরা পূর্ব থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

