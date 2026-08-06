রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৬ জন গ্রেপ্তার, মামলা ৫৭: ডিএমপি

রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৬ জন গ্রেপ্তার, মামলা ৫৭: ডিএমপি
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে ৪৬৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁদের বিরুদ্ধে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় মোট ৫৭টি মামলা হয়েছে।
গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত পুলিশের এই অভিযান চলে। আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
ডিএমপি জানায়, রমনা বিভাগ ৩০ জন, লালবাগ ২৮, ওয়ারী ৫৯, মতিঝিল ৭৪, তেজগাঁও ৫৩, মিরপুর ১১৫, গুলশান ৪৩, উত্তরা ৫২, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) ১১ জন ও গোয়েন্দা বিভাগ ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
ডিএমপি বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে মাদকদ্রব্যসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।