ঢাকার দোলাইরপাড়ে কিশোরকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

ঢাকার দোলাইরপাড়ে কিশোরকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১
ঢাকার দোলাইরপাড়ে বাসা থেকে ধরে নিয়ে মো. বাপ্পী (১৫) নামের এক কিশোরকে আটকে রেখে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর দোলাইরপাড়ের শেখপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ফৌজিয়া রওশন আক্তার ওরফে প্রীতি নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বাপ্পীর বড় ভাই মো. পারভেজ আজ বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে জানান, বাপ্পী সপরিবার পশ্চিম দোলাইরপাড়ে থাকতে। বাপ্পী তার মায়ের (পারুল বেগম) সঙ্গে যাত্রাবাড়ীতে একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। গত মঙ্গলবার স্থানীয় চিহ্নিত কয়েকজন মাদক বিক্রেতা বাপ্পীকে বাসা থেকে ধরে দোলাইরপাড়ের বাসিন্দা ফৌজিয়া রওশনের বাসায় নিয়ে যান।
পারভেজ আরও জানান, বাপ্পী ওই নারীর বাসায় চুরি করেছে অভিযোগে তাকে লাঠিপেটা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাপ্পী চোর নয়। পরে তাঁরা বাপ্পীদের বাসায় গিয়ে তল্লাশির নামে বাসার কাপড়চোপড় ও মালামাল লন্ডভন্ড করে এবং সেখানে কিছু না পেয়ে চলে যান। মঙ্গলবার সারা দিন আটকে রেখে বাপ্পীকে মারধর করা হয়। পরে গতকাল সন্ধ্যায় শেখপাড়ার বায়তুল রহমত নুরানী মাদ্রাসার সামনে বাপ্পীর লাশ দেখতে পান তাঁরা।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল আজ প্রথম আলোকে বলেন, শেখপাড়ার বায়তুল রহমত নুরানী মাদ্রাসার সামনে কিশোর বাপ্পীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। বাপ্পীকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার সারা শরীরে মারধরের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।
বাপ্পীর বাবা মো. শাহজাহান পেশায় রিকশাচালক। গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার নলবুনিয়ায়।