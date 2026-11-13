অপরাধ

দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় হামলা, ভাঙচুর

মহাখালীর দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় ভাঙচুর করছেন একদল যুবক। আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন

আজ শুক্রবার মহাখালীর দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে সিরিয়ালকে কেন্দ্র করে সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের হামলায় ভাঙচুর ও সংঘর্ষ হয়। বেলা ১১টার দিকে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সিরিয়াল নিয়ে বিতণ্ডার জেরে এ ঘটনা ঘটে। রেস্তোরাঁকর্মী খলিলকে মারধরের পর শিক্ষার্থীরা চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। পুলিশ জানায়, আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন