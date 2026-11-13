দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় হামলা, ভাঙচুর

দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় হামলা, ভাঙচুর
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আজ শুক্রবার মহাখালীর দূরবীন বাংলা রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে সিরিয়ালকে কেন্দ্র করে সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের হামলায় ভাঙচুর ও সংঘর্ষ হয়। বেলা ১১টার দিকে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সিরিয়াল নিয়ে বিতণ্ডার জেরে এ ঘটনা ঘটে। রেস্তোরাঁকর্মী খলিলকে মারধরের পর শিক্ষার্থীরা চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। পুলিশ জানায়, আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে।