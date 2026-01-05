বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহসহ ৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহসহ ৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান চলমান থাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান সলিম উল্লাহ ও জামালপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নূর মোহাম্মদসহ চারজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
দুদকের পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপর ব্যক্তিরা হলেন নূর মোহাম্মদের স্ত্রী রওশন আরা বেগম ও তাঁর ভাতিজা মো. সাইফুল ইসলাম।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক বিষাণ ঘোষ পৃথক আবেদনে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চান।
সলিম উল্লাহর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদনে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অভিযোগ–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।
নূর মোহাম্মদসহ তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আবেদনে বলা হয়, তাঁদের ওপর নির্ভরশীলদের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশত্যাগের সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু ও যথাযথ অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।