ঢাকায় আওয়ামী লীগের একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ

ঢাকায় আওয়ামী লীগের একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া নেতা গ্রেপ্তার: পুলিশ
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রমনিষিদ্ধ) একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দলটির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এতে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আবু জাহের দুলাল। তিনি নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিএমপির সিটি ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিসিস বিভাগ গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর নবাবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু জাহেরকে গ্রেপ্তার করে। আবু জাহের গত কয়েক মাসে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নিয়েছেন।
ডিএমপি বলছে, এসব ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার দৃশ্য আবু জাহের নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রচার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।