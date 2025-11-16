রাজধানীর বছিলায় পেট্রলবোমাসহ একজনকে আটক করেছে র্যাব
নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে মো. ফেরদৌস নামের একজনকে আটক করেছে র্যাব–২। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ছয়টি পেট্রলবোমা, একটি সামুরাই, একটি গ্যাস লাইটার এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।
র্যাব এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আজ রোববার বিশেষ অভিযানে বছিলা গার্ডেন সিটির তুরাগ নদীর সীমানা পিলারের কাছে তাঁকে আটক করা হয়। ফেরদৌসের বাড়ি ভোলার দুলারহাটে। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় থাকেন।
র্যাব–২ দাবি করেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ঘোষিত ‘লকডাউনকে’ কেন্দ্র করে মোহাম্মদপুরের তিন রাস্তায়, রায়েরবাজার এলাকা ও আশপাশের এলাকায় নাশকতা করার উদ্দেশ্যে ফেরদৌস ও তাঁর সহযোগীরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। প্রাথমিক যাচাই–বাছাইয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।