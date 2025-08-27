রুমমেটকে ছুরিকাঘাত
ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ জালালের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা হয়েছে।
রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজধানীর শাহবাগ থানায় এই মামলা হয়।
আজ বুধবার দুপুরের দিকে শাহবাগ থাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আসামি জালালকে ইতিমধ্যে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে। এতে আহত হন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রবিউল হক। জালাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের শিক্ষার্থী।
ছুরিকাঘাতের ঘটনায় জালালকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। প্রাধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এ ধরনের নৃশংস কর্মকাণ্ডের জন্য জালালকে হল থেকে বহিষ্কার করা হলো। তাঁর ছাত্রত্ব বাতিলেরও ব্যবস্থা করা হবে।
গতকাল রাতেই জালালকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এখন তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা হলো।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা বাগ্বিতণ্ডার জেরে জালাল তাঁর রুমমেট রবিউলকে ছুরিকাঘাত করেন।
চিকিৎসার জন্য রবিউলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে ঘটনার বিষয়ে তিনি বলেন, দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জালাল কক্ষে এসে লাইট জ্বালান। শব্দ করতে থাকেন। ফলে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তখন তিনি বলেন, সকালে তাঁকে লাইব্রেরিতে যেতে হবে। অযথা শব্দে তাঁর ঘুমে সমস্যা হচ্ছে। এতে জালাল রেগে গিয়ে তাঁকে অবৈধ, বহিরাগত বলেন। তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে আঘাত করেন জালাল। পরে তিনি কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করেন।
জালালের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে গতকাল রাতেই জানিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ। তিনি আরও বলেন, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে এ ঘটনার কোনো প্রভাব পড়বে না।