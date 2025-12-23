কামরাঙ্গীরচরে ‘সিনিয়র-জুনিয়র’ দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে আহত স্কুলশিক্ষার্থী রুমান (১৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। সোমবার ভোর পাঁচটার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।
রুমান স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কামরাঙ্গীরচর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সিনিয়র–জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে সাইফুল ইসলাম (১৬) নামের একজন রুমানকে ছুরিকাঘাত করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
পুলিশ জানায়, সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সাইফুল ইসলামকে পরদিন শনিবার গেন্ডারিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানায় একটি মামলা হয়েছে।
আবু বক্কর সিদ্দিক আরও বলেন, আদালতে আসামি স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সে বলেছে, তাকে ‘সিনিয়র’ হিসেবে না মানায় ক্ষুব্ধ হয়ে রুমানকে আহত করেছিল।
নিহত রুমানের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার মোল্লার চর গ্রামে। বর্তমানে সে পরিবারের সঙ্গে কামরাঙ্গীরচরের পূর্ব রসুলপুর ৭ নম্বর গলিতে থাকত। তার বাবা জালাল উদ্দীন পেশায় রিকশাচালক।