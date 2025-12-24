অপরাধ

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২

সারা দেশে ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৮ হাজার ৫৯৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রতীকী

সারা দেশে চলমান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযানে গত ১১ দিনে ৮ হাজার ৫৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত সারা দেশে ৮ হাজার ৫৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় মোট ৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ৬৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ৬টি।

যানবাহন আটকের তথ্য জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সময় সারা দেশে ২ লাখ ৫৮ হাজার ১৬৮টি মোটরসাইকেল এবং ২ লাখ ৬৪ হাজার ৪১১টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। জব্দ করা হয় ৩ হাজার ২৯৪টি অবৈধ মোটরসাইকেল।

১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরদিন ১৩ নভেম্বর আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির সভায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ‘ফ্যাসিস্টদের’ দমনে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২ নামে বিশেষ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ওই দিন রাত থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সেনাবাহিনী ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযান শুরু করে।

এর আগে গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের পর গাজীপুরসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছিল।

