ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার: দাম্পত্য কলহের জেরে হত্যা, ধারণা পুলিশের
রাজধানীর কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে তাসলিমা নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কলাবাগান থানায় নিহত তাসলিমার পরিবার মামলাটি করে।
পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী নজরুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। ঘটনার পর থেকে নজরুল পলাতক।
তবে তাসলিমার পরিবারের দাবি, নজরুল তাঁর শ্বশুরের কাছে ১০ কাঠা জমি চেয়েছিলেন। জমি না পেয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। তাসলিমার বড় ভাই নাজমুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, জমি লিখে না দেওয়ায় নজরুল তাঁর বোনকে আগেও নির্যাতন করেছেন।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নজরুল–তাসলিমা দম্পতির বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে তাসলিমার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
রাজধানীর কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলে আশিক প্রথম আলোকে বলেন, তাসলিমার মাথা, চোখের ওপরেসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত মনে হচ্ছে, দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। নিহতের পরিবার নজরুল ইসলামকে আসামি করে মামলা করেছে। ওই নারীর স্বামী নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
পুলিশ জানায়, এই দম্পতির ১৭ ও ১৪ বছর বয়সী দুই মেয়ে রয়েছে। রোববার রাতে দুই মেয়ে আলাদা ঘরে ঘুমিয়েছিল। সকালে নজরুল ইসলাম দুই মেয়েকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেন, তোমাদের মা আরেকজনের সঙ্গে চলে গেছে। এরপর তিনি দুই মেয়েকে নিয়ে তাদের ফুফুর (নজরুলের বোন) বাসায় রেখে আসেন। পরে মেয়েরা মাকে ফোনে পায় না, বাবাকেও পায় না। এ নিয়ে সন্দেহ হলে তারা মামাদের বিষয়টি জানায়। পরে তাসলিমার ভাইয়েরা পুলিশকে জানালে সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশ সেই বাসায় গিয়ে ডিপ ফ্রিজের ভেতরে তাসলিমার লাশ পায়।
পুলিশ বলছে, নজরুল এক সময় কাপড়ের ব্যবসা করলেও এখন কিছু করছেন না। একসময় তাঁর আদাবরে বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি বিক্রির টাকা ব্যাংকে রেখে লাভের টাকায় তিনি সংসার চালাতেন।