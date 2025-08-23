অপরাধ

গাজীপুরে ১৯ জায়গায় ছিনতাই বেশি

ছিনতাইপ্রতীকী ছবি

গাজীপুরে আশিক চৌধুরী ছিনতাইয়ের শিকার ও সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন খুন হওয়ার পর শহরের অপরাধ পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তদন্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে 'খুবই খারাপ' বলা হয়েছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ ও ধর্ষণ বেড়েছে। পুলিশের টহল না থাকায় অপরাধীরা বেপরোয়া। গত ছয় মাসে ৩৪টি ছিনতাই মামলা হয়েছে। চান্দনা চৌরাস্তা, টঙ্গী মাজার বস্তিসহ ১৯টি স্পটে ছিনতাই বেশি হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় বেকারত্ব বাড়ায় অপরাধ বাড়ছে বলে মনে করেন জিএমপি কমিশনার।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন