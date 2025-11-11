অপরাধ

মোহাম্মদপুরে ছাত্রদল নেতার রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা হাউজিং এলাকার একটি বাসায় আজ মঙ্গলবার সকালে মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাব্বিরের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে বলে বলছে পুলিশ। পুলিশের ভাষ্য, বাসার মেঝেতে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় সাব্বির পড়ে ছিলেন। ওই অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানায়, চন্দ্রিমা হাউজিং এলাকার একটি বাসায় সাব্বিরসহ তিনজন থাকতেন। আজ সকালে তিনিসহ দুজন বাসায় ছিলেন। একপর্যায়ে সাব্বির সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকে নাশতা আনার জন্য বাইরে পাঠান। ওই ব্যক্তি নাশতা নিয়ে বাসায় ফিরে দেখেন, মেঝেতে পড়ে আছেন সাব্বির। তখনই তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান প্রথম আলোকে বলেন, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সাব্বিরের লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেটি জানা যাবে।

