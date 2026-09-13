আদাবরের খাল থেকে কিশোরীর মরদেহের খণ্ডিত দুই পা উদ্ধার
রাজধানীর আদাবরের হাক্কারপাড় খালে ভেসে আসা স্কুলব্যাগ থেকে খণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ওই কিশোরীর মরদেহের পা দুটি আজ রোববার উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে পা দুটি পাওয়া যায়।
গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে ওই খাল থেকে একটি স্কুলব্যাগে কিশোরীর মৃতদেহের চারটি খণ্ড উদ্ধার করা হয়েছিল। এর ১৮ ঘণ্টা পর কিশোরীর পা দুটি উদ্ধার হয়।
পুলিশ বলছে, নিহত কিশোরীর বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছর। তার পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর প্রথম আলোকে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, মোহাম্মদপুরের দিক থেকে লাশের খণ্ডিত অংশ ভেসে এসেছে। তবে হত্যাকাণ্ডের কোনো সূত্র এখনো পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে।
পুলিশ জানায়, নিহত কিশোরীর আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সার্ভারে মিলিয়ে দেখা হয়। তবে তার এনআইডি না থাকায় আঙুলের ছাপের সঙ্গে মেলানোর মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
খণ্ডিত লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে আদাবর থানায় হত্যা মামলা করেছে।