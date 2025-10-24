অপরাধ

কমলাপুর স্টেশনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভাইরাল হওয়া যুবকের চাকুটি জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তার শাহ আলী শিকদারছবি: রেলওয়ে পুলিশের সৌজন্যে

রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ভীতি সৃষ্টি করে ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া যুবক শাহ আলী শিকদারের দেওয়া তথ্যে তাঁর চাকুটি জব্দ করেছে ঢাকা রেলওয়ে থানা-পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর–সংলগ্ন কাওলা রেলগেট এলাকা থেকে গামছায় প্যাঁচানো অবস্থায় চাকুটি উদ্ধার করা হয়।

আজ শুক্রবার ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ১৫ অক্টোবর রাতে শাহ আলী শিকদার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে চাকু নিয়ে প্ল্যাটফর্মে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ফেসবুকে ভাইরাল হন। গত রোববার রাতে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

রেলওয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শাহ আলী শিকদারের চাকুটি গতকাল কাওলা থেকে উদ্ধার করা হয়।

১৫ অক্টোবর রাতে শাহ আলী শিকদার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোমরে লুকানো চাকু প্রকাশ্যে বের করে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। ঘটনার পরপরই রেলওয়ে পুলিশের দুটি বিশেষ দল তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযানে নামে।

গ্রেপ্তার যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি (শাহ আলী শিকদার) দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। তিনি বিভিন্ন সময় জনাকীর্ণ স্থানে জনমনে ভীতি এবং ত্রাস সৃষ্টি করে আসছিলেন। বিভিন্ন অপরাধে তিনি এরই মধ্যে কয়েক মাস জেলও খেটেছেন।

