অপারেশন ডেভিল হান্ট, ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় আটক ১১

অপারেশন ডেভিল হান্ট, ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় আটক ১১
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ জনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। লালবাগ, মোহাম্মদপুর, ডেমরা, খিলগাঁও, বাড্ডা, পল্টন, চকবাজার, যাত্রাবাড়ী ও কদমতলী থেকে তাঁদের আটক করা হয়েছে। অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২–এর অধীনে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আজ শনিবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লালবাগ থানা থেকে একজন, ডেমরা থানা দুজন, মোহাম্মদপুর থানা একজন, খিলগাঁও থানা দুজন, বাড্ডা থানা একজন, পল্টন থানা একজন, চকবাজার থানা একজন, যাত্রাবাড়ী থানা একজন ও কদমতলী থানা থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লালবাগ থেকে মো. আরিফ (২৬), ডেমরা থেকে মো. মনির হোসেন (৫২) ও ইমন আলী (৩০), মোহাম্মদপুর থেকে মো. মারুফ (২০), খিলগাঁও থেকে লোকমান হেকিম (২৫) ও মো. রুবেল (২৬), বাড্ডা থেকে বাবুল হোসেন (৪২), পল্টন থেকে বাবলু মিয়া (৫১), চকবাজার থেকে মো. সাজ্জাত (২৩), যাত্রবাড়ী থেকে সাইমুন মিয়া (১৯) এবং কদমতলী থেকে আনিসুর রহমান রনিকে (৪৮) আটক করা হয়েছে।