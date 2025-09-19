সারা দেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮৪৯ জন
ঢাকাসহ সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় অভিযান চালিয়ে ১ হাজার ৮৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার এক খুদে বার্তায় পুলিশ সদর দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।
খুদে বার্তায় বলা হয়, গত বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ সারা দেশে চালানো অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় ১ হাজার ২২৫ জনকে এবং বিভিন্ন অপরাধে ৬২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় একটি একনলা বন্দুক, দুটি দেশে তৈরি এলজি, একটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।