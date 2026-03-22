রাজধানীতে পুলিশ–র্যাবের পৃথক অভিযান, দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৩
রাজধানীর খিলগাঁও ও মোহাম্মদপুরে পৃথক অভিযান চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র্যাব। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ও আজ রোববার এই পৃথক অভিযান চালায়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাফেয়েত কবির (৪২), তাঁর সহযোগী মো. সবুজ মিয়া (২৫) ও রুবেল ওরফে দাগি রুবেল (২৭)।
খিলগাঁও থানার পুলিশ জানায়, আজ রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সায়েম জানতে পারেন, খিলগাঁওয়ের শেখের জায়গায় দুই ব্যক্তি প্রাইভেট কারে সন্দেহজনক অবস্থান করছেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। একপর্যায়ে পুলিশ গাড়ির ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাঁদের মধ্যে সাফেয়েত কবির তাঁর বাড়ি মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান এবং তিনি ঢাকায় দক্ষিণ গোড়ানে থাকেন বলে জানান। অপরজন সবুজ মিয়া তাঁর বাড়ি বরিশালের গৌরনদীর নল চিড়ায় এবং তিনি রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ থাকেন বলে জানান। একপর্যায়ে পুলিশ তাঁদের তল্লাশি করে। এ সময় সাফেয়েত কবিরের কোমরে গোঁজা চারটি গুলিসহ একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তাঁদের বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।
জানতে চাইলে আজ পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, আগে থেকেই সাফেয়েতের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র ও মাদক আইনে চারটি এবং তাঁর সহযোগী সবুজের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি ও চুরির দুটি মামলা রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁরা আগে রমনা এলাকায় ছিলেন। কিছুদিন আগে থেকে খিলগাঁও এলাকায় থাকছেন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য আজ অস্ত্র নিয়ে তাঁরা খিলগাঁও এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাঁরা কার কাছ থেকে পিস্তল পেয়েছেন এবং তাঁরা অস্ত্র কারবারে যুক্ত কি না, তা জানতে কাল সোমবার তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হবে।
এদিকে আজ র্যাব-২–এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে র্যাব-২–এর একটি দল রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পিস্তলসহ রুবেল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দাগি রুবেল নামে পরিচিত। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেখা যায়, অস্ত্রটির কোনো লাইসেন্স বা বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রুবেল জানিয়েছেন, তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরসহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র, মাদক ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন।
র্যাব জানায়, দাগি রুবলের বিরুদ্ধে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় মাদক, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে।