কারওয়ান বাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে কাঁচামাল ব্যবসায়ী আহত

কারওয়ান বাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে কাঁচামাল ব্যবসায়ী আহত
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক কাঁচামাল ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। তাঁর নাম লিটন মিয়া (৪৫)। বৃহস্পতিবার রাতে আম্বর শাহ জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
লিটন মিয়া পরিবার নিয়ে রাজধানীর তেজতুরি বাজারের কাজীপাড়া এলাকায় থাকেন। তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন বেগম প্রথম আলোকে বলেন, লিটন মিয়া কারওয়ান বাজার থেকে কাঁচামাল কিনে ওই এলাকাতেই ফুটপাতে বিক্রি করেন।
ইয়াসমিন বেগমের ভাষ্যমতে, বৃহস্পতিবার রাতে তিনি খবর পান—আম্বর শাহ জামে মসজিদের সামনে তিন ছিনতাইকারী লিটন মিয়ার পথরোধ করে। তাদের একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে ৩৩ হাজার টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, আহত কাঁচামাল বিক্রেতাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রাতে যোগাযোগ করা হলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁরা।