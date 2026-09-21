কেরানীগঞ্জে জুয়েলারি ব্যবসায়ীসহ দুজনকে গুলি করে ২০–২৫ ভরি সোনা ছিনতাই

কেরানীগঞ্জে জুয়েলারি ব্যবসায়ীসহ দুজনকে গুলি করে ২০–২৫ ভরি সোনা ছিনতাই
ঢাকার কেরানীগঞ্জের হযরতপুরে আজ সোমবার সন্ধ্যায় জুয়েলারি ব্যবসায়ীসহ দুজনকে গুলি করে ২০ থেকে ২৫ ভরি সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গুলিবিদ্ধ দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আহত দুজন হলেন অন্তর সরকার (২৫) ও তাঁর ফুফাতো ভাই রাজিব সরকার (২০)। তাঁদের দুজনের পায়ে গুলি লেগেছে।
আহত অন্তর সরকার বলেন, হযরতপুর বাজারে তাঁদের জুয়েলারির দোকান রয়েছে। সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে বাবা নিতাই সরকারসহ তাঁরা তিনজন স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা নিয়ে অটোরিকশায় করে বাসার উদ্দেশে রওনা হন। আনুমানিক সাড়ে সাতটার দিকে তিনটি মোটরসাইকেলে তিনজন করে এবং একটি সিএনজি অটোরিকশায় থাকা কয়েকজন তাঁদের অটোরিকশার গতিরোধ করে। এরপর তারা গুলি করে এবং সোনার গয়না রাখা টিফিনবাক্সটি নিয়ে যায়।
অন্তর বলেন, ওই টিফিনবাক্সে ২০ থেকে ২৫ ভরি সোনা ছিল। ছিনতাইকারীরা চলে যাওয়ার সময় পাঁচ থেকে ছয়টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।
কেরানীগঞ্জ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিউটি অফিসার) মনজিয়া বেগম প্রথম আলোকে বলেন, গুলি করে সোনা ছিনতাইয়ের একটি ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল গেছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সেলিম হোসেন জানান, আহত দুজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। তাঁদের বাড়ি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আটিপাড়ায়।