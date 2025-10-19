সিঁড়িতে পড়ে আছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত মরদেহ

সিঁড়িতে পড়ে আছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত মরদেহ
রাজধানীর আরমানিটোলার পানির পাম্প গলির একটি ভবনের সিঁড়িতে পড়ে আছে ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. জোবায়েদ হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ। ওই ভবনের একটি বাসায় তিনি টিউশনি করতেন।
জোবায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ফরাশগঞ্জে মেসে থাকতেন তিনি।
ঘটনাস্থল থেকে রাত আটটার দিকে এই প্রতিনিধি জানান, অন্য দিনের মতো আজ সন্ধ্যায় জুবায়েদ পড়াতে যান। পরে স্থানীয় লোকজন ছয়তলাবিশিষ্ট ওই বাসার তৃতীয় তলার সিঁড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর গায়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোসংবলিত জার্সি ছিল। সেখানে তাঁর নামও লেখা ছিল। এটি দেখে লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন দেন। খবর পেয়ে ছাত্রদলের নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও সেখানে উপস্থিত আছেন। শাখা ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা বাসাটিকে ঘিরে বিক্ষোভ করছেন।
বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ফরেনসিক টিম আসার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ উদ্ধার করা হবে। ছুরিকাঘাতের কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
জোবায়েদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু সাইদ মো. রিপন রউফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আরেকটু আগেই জেনেছি জোবায়েদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত মর্মাহত, এই মুহূর্তে কথা বলতে পারছি না।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন প্রথম আলোকে বলেন, জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিপির সদস্য জুবায়েদকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।