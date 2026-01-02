অভিযানে দেশজুড়ে গ্রেপ্তার ৫১০, উদ্ধার ৬ আগ্নেয়াস্ত্র

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২
অভিযানে দেশজুড়ে গ্রেপ্তার ৫১০, উদ্ধার ৬ আগ্নেয়াস্ত্র
ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ ২’–এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৫১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
আজ শুক্রবার পুলিশ সদর দপ্তরের গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়, পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৬ হাজার ৭২১টি মোটরসাইকেল ও ৪৮ হাজার ৩৮৪টি গাড়ি তল্লাশি চালানো হয়েছে। এ সময় ২৭১টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।