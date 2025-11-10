ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা, আওয়ামী লীগের ৩৪ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার: ডিএমপি

ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা, আওয়ামী লীগের ৩৪ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার: ডিএমপি
ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ও সহযোগী সংগঠনের ৩৪ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক খুদে বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়।
খুদে বার্তায় ডিএমপি বলছে, রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও অংশগ্রহণকারী কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৩৪ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার করেছে ডিবি।
গতকাল রোববার রাতে একাধিক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে গ্রেপ্তার হওয়া নেতা–কর্মীদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ।
এর আগে ঢাকার আকাশে এক লাখ বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা করার অভিযোগে গতকাল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ডাকা ঢাকা ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে ঘিরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই ঝটিকা মিছিল বের করছে কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। যদিও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, এ কর্মসূচি ঘিরে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন নিষিদ্ধ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে বলেও জানান তিনি।