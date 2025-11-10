অপরাধ

ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা, আওয়ামী লীগের ৩৪ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার: ডিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)ছবি: ডিএমপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ও সহযোগী সংগঠনের ৩৪ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক খুদে বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়।

খুদে বার্তায় ডিএমপি বলছে, রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও অংশগ্রহণকারী কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ৩৪ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার করেছে ডিবি।

গতকাল রোববার রাতে একাধিক স্থান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে গ্রেপ্তার হওয়া নেতা–কর্মীদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ।

এর আগে ঢাকার আকাশে এক লাখ বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা করার অভিযোগে গতকাল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ডাকা ঢাকা ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে ঘিরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই ঝটিকা মিছিল বের করছে কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা। যদিও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, এ কর্মসূচি ঘিরে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এখন নিষিদ্ধ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে বলেও জানান তিনি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অপরাধ থেকে আরও পড়ুন