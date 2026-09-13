প্রশ্নপত্র ফাঁসে আলোচিত গাড়িচালক আবেদ আলীর ছেলে সিয়ামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ

অবৈধ সম্পদ অর্জন
প্রশ্নপত্র ফাঁসে আলোচিত গাড়িচালক আবেদ আলীর ছেলে সিয়ামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ
প্রশ্নপত্র ফাঁস–কাণ্ডে আলোচিত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যানের গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর ছেলে ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। জ্ঞাত আয়ের বাইরে সম্পদ অর্জনের দায়ে সিয়ামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় এ সাক্ষ্য নেওয়া হয়।
আজ রোববার ঢাকার বিভাগীয় স্পেশাল জজ বি এম তারিকুল কবীরের আদালতে সর্বশেষ সাক্ষী হিসেবে মামলার বাদী দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। এ সময় সিয়ামের পক্ষে তাঁর আইনজীবী রেজাউল করিম তাঁকে জেরা শেষ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর আসামি সিয়ামের আত্মপক্ষ শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী রেজাউল করিম।
আইনজীবী রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ ১১তম সাক্ষী হিসেবে জাকির হোসেন এ মামলায় সর্বশেষ সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমরা আজ আসামির জামিন আবেদন করি, কিন্তু দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমী জামিনের বিরোধিতা করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে দেন এবং ২৪ সেপ্টেম্বর আত্মপক্ষ শুনানির জন্য দিন নির্ধারণ করেন।’
এর আগে গত ১৭ জুন এ মামলায় সোহানুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন একই আদালত। সিয়ামের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি মামলা করেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেন। মামলায় ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৩৭ লাখ ৩০ হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।
একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর মামলার তদন্ত শেষে সিয়ামকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র জমা দেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেন। তবে তদন্তে সিয়ামের জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৩১ লাখ ৮১ হাজার টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য পান এই কর্মকর্তা। পরে গত ২০ জানুয়ারি সিয়ামকে গ্রেপ্তার করে দুদক। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।