কমলাপুর রেলস্টেশনে নারীকে গলা কেটে হত্যা, রক্তমাখা ছুরিসহ আটক ১
রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে গতকাল সোমবার রাতে শ্যামলী বেগম (৩০) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। হত্যায় জড়িত অভিযোগে সুজন (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে রেলওয়ে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শ্যামলী রাজধানীর আজিমপুরে থাকতেন। অনেক দিন আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে সুজন পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, শ্যামলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শ্যামলী তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলেন না। তা ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে শ্যামলীর সম্পর্ক ছিল বলে তাঁর ধারণা। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। শ্যামলীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী চার-পাঁচ দিন আগে তিনি একটি ছুরি কেনেন।
পুলিশ কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে সুজন বলেন, গতকাল রাতে তিনি কৌশলে শ্যামলীকে ডেকে কমলাপুর রেলস্টেশনে নিয়ে আসেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে রেলস্টেশনের ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাঁকে ফেলে দিয়ে গলায় ছুরি চালিয়ে দেন।
আনোয়ার হোসেন বলেন, কমলাপুর রেলস্টেশনের পাশেই ঢাকা রেলওয়ে থানা। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা রক্তমাখা ছুরিসহ সুজনকে হাতেনাতে আটক করে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় শ্যামলীকে উদ্ধার করে। দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে শ্যামলীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
ঢাকা রেলওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, শ্যামলীর বাড়ি নাটোরে। এই ঘটনায় ঢাকা রেলওয়ে থানায় হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলছে।