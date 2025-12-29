অপরাধ

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলা তদন্তের দায়িত্ব পেল ডিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
১৮ ডিসেম্বর রাতে প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়
প্রথম আলো কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলা তদন্তের দায়িত্ব ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগকে (ডিবি) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আজ সোমবার ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইবনে মিজান এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রোববার ডিএমপি কর্তৃপক্ষ মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব ডিবিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ যোগাযোগ করা হলে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ রাকিব খান প্রথম আলোকে বলেন, ডিবি তেজগাঁও বিভাগকে মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জেনেছেন। তবে মামলার নথিপত্র তাঁরা এখনো বুঝে পাননি।

১৮ ডিসেম্বর রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটে। এ ঘটনায় ২১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে তেজগাঁও থানায় এ মামলা করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, সাইবার সুরক্ষা আইনসহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলাটি করা হয়।

মামলায় দাঙ্গা সৃষ্টি করে অবৈধভাবে কার্যালয়ে ঢুকে লুটপাট, ক্ষতিসাধন, হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগ, ভয় দেখানো ও অপরাধের প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি প্রথম আলোর প্রকাশনা বন্ধ ও অফিসের কাজে বাধা দিতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর, অনলাইনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা দেওয়া ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগও করা হয়। শুধু লুটপাট হওয়া সম্পদের মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এজাহারে আরও বলা হয়, সব মিলিয়ে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা। এ হামলার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভিডিও ফুটেজ রয়েছে।

মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মামলায় এখন পর্যন্ত ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর দ্য ডেইলি স্টারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মামলায় গ্রেপ্তার ৩৫ জন এখন কারাগারে আছেন।

