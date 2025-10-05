জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী-র্যাবের যৌথ অভিযান, ১৭ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও র্যাব-২–এর যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্র ও গাঁজাসহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
আজ রোববার দুপুরে র্যাব-২–এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) খান আসিফ তপু গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-২ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি সামুরাই এবং ৪ কেজি ৯৬৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মনোয়ার হোসেন (২৪), আবিদ হোসেন (৩২), নুর ইসলাম (২০), বন্যা (৩৬), আ. লতিফ (৫০), আলমগীর (৪০), বুলু (২১), ফিরোজ (২৬), আলামিন (২০), ভুট্টু (৫০), আসলাম (১৬), জাফর (৪০), তাজউদ্দিন (৪০), মাসুম (৩৮), জাবেদ (৪১), মুরাদ (১৮) ও বাবু (৩১)।