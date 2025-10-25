যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুল শিক্ষার্থী আহত

যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে দুই স্কুল শিক্ষার্থী আহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে দুই স্কুলছাত্র আহত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানকার ওয়াপদা কলোনির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত দুজন হলো, নিয়াজ আহমেদ (১৬) ও আনাস আহমেদ( ১৪)। এর মধ্যে নিয়াজ শনির আখড়ার এ কে স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম ও আনাস দোলাইপাড় সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
নিয়াজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আনাস প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে।
আহত আনাস প্রথম আলোকে বলে, ‘সন্ধ্যা পৌনে ৬ টার দিকে ওয়াপদা কলোনির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বের হওয়া মাত্রই অজ্ঞাত ১৫ থেকে ২০ জন ছুরি নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে নিয়াজের পেটে ও আমার মাথায় আঘাত লাগে। হামলাকারীরা আরও দুজনকে মারধর করে। তবে কারা, কেন হামলা করেছে সে বিষয়ে কিছু জানি না।’
এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান তালুকদার প্রথম আলাকে বলেন, পুলিশ ঘটনার বিষয়ে জানতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছে। নিয়াজের আঘাত গুরুতর। আনাস চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে। বিস্তারিত ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে।