শাহজালাল বিমানবন্দরে লিবিয়াফেরত মানব পাচার চক্রের সদস্য গ্রেপ্তার

শাহজালাল বিমানবন্দরে লিবিয়াফেরত মানব পাচার চক্রের সদস্য গ্রেপ্তার
লিবিয়া থেকে ফেরার সময় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মানব পাচার চক্রের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সাখাওয়াত হোসেন (৪২) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডির গণমাধ্যম শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান প্রথম আলোকে জানান, লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাসের আউটপাসে (ট্রাভেল পারমিট) ১৭৫ জন বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়। তাঁরা সকাল ৬টা ৩১ মিনিটে একটি চার্টার্ড উড়োজাহাজে ঢাকায় পৌঁছান।
জসীম উদ্দিন খান বলেন, যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে তথ্য নেওয়ার সময় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মানব পাচার মামলার আসামি সাখাওয়াত হোসেনকে শনাক্ত করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি।
সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাখাওয়াতের বাড়ি ফেনী সদর উপজেলার মধুয়াই গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিবিয়ায় একটি মাফিয়া সিন্ডিকেট পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানিয়েছেন, প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বাংলাদেশিকে চারটি নৌকায় করে অবৈধভাবে ইতালিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন।
সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ১৭ মার্চ ঢাকার বিমানবন্দর থানায় এবং একই বছরের ৪ মার্চ কিশোরগঞ্জ সদর থানায় মানব পাচার আইনে আরেকটি মামলা করা হয় বলে জানিয়েছে সিআইডি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জিজ্ঞাসাবাদে সাখাওয়াত আরও কয়েকজন পাচারকারীর তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ট্রাফিক হেলপার মো. শওকত আলী (৪৭) এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও চার থেকে পাঁচজন। তাঁরা বিদেশে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে মানুষ পাচার, আটক এবং মুক্তিপণ আদায়ে সক্রিয় ছিলেন।