মিরপুরে আওয়ামী লীগ-অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ

মিরপুরে আওয়ামী লীগ-অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার: পুলিশ
রাজধানীর মিরপুরে গতকাল বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. জুয়েল রানা (৩৫), আল নোমান সাইফ (২৯), মো. জুলহাস (২৬), ইমন হোসেন খান মানিক (২৫), মো. সাগর হোসেন (২৭) ও মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।
মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজ্জাত রোমন আজ শুক্রবার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বেলা সোয়া দুইটার দিকে খবর আসে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের বেশ কিছু নেতা-কর্মী মুখে মাস্ক পরে পাইকপাড়া ডি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর ফটকের সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছেন। তাঁরা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করছেন। তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছেন।
ওসি সাজ্জাত রোমন আরও বলেন, এই তথ্যের ভিত্তিতে বেলা পৌনে তিনটার দিকে মিরপুর থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে পালাতে শুরু করেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যরা পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে বলে জানান ওসি সাজ্জাত রোমন।