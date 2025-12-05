অপরাধ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে ১৪ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তারপ্রতীকী ছবি

মাদক, দস্যুতা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শুক্রবার মোহাম্মদপুর থানার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন শাকিব বাবু (২২), খোরশেদ (৩৫), মনির হোসেন (৩০), সাজ্জাদ হোসেন (২৯), সুলতান (২৮), আল মামুন (২৫), সোহাগ (২৩), হৃদয় তালুকদার (২৩), মুরাদ (২৮), আজমল (৩৫), মাহফুজ (২২), রাশেদ (২৬), কাল্লু ওরফে বিজয় (২০) ও রাকিবুল (২৮)।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৪ জনের মধ্যে মাদক মামলায় একজন, দস্যুতায় একজন, চাঁদাবাজিতে একজন, পরোয়ানাভুক্ত আসামি পাঁচজন ও ডিএমপি অধ্যাদেশ আইনে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

