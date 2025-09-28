লক্ষ্মীপুর ও ময়মনসিংহের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল

লক্ষ্মীপুর ও ময়মনসিংহের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় লক্ষ্মীপুর ও ময়মনসিংহে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুটি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে।
লক্ষ্মীপুরের ঘটনার মামলায় আগামী ২৮ অক্টোবর এবং ময়মনসিংহের ঘটনার মামলায় ২৬ অক্টোবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
রোববার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এসব আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় লক্ষ্মীপুরে পাঁচজন ও ময়মনসিংহে তিনজন নিহতের ঘটনায় এই দুটি মামলা হয়েছে। লক্ষ্মীপুরের মামলায় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিনজনকে এবং ময়মনসিংহের ঘটনায় দুজন পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার ট্রাইব্যুনালে এসব আসামিদের হাজির করা হয়।