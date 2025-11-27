মগবাজারে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে দুই শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেলে

মগবাজারে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে দুই শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেলে
রাজধানীর মগবাজার মোড়ে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে দুই কিশোর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছে। তাদের মধ্যে একজনের পেটে এবং অপরজনের পায়ে জখম হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনা ঘটে।
এই দুই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা বন্ধুদের মধ্যে একজনের ভাষ্য, আহত দুজন বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। একজন সপ্তম ও একজন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।
আহতদের ওই বন্ধু প্রথম আলোকে বলে, আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মগবাজার মোড়ে তারা কয়েকজন কথাবার্তা বলছিল। এ সময় একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের ওপর হামলা চালায়। তারা এক পর্যায়ে চারজনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এই চারজনের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং দুজনকে মগবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।
হামলাকারী শিক্ষার্থীরা গতকাল বিকেলে একই জায়গায় তাঁকে মারধর করেছিল বলে দাবি করে এই কিশোর।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, আহতদের ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
তবে রাতে যোগাযোগ করা হলে পুলিশের রমনা অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মো. মাজহারুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি তারা এখনো জানেন না।