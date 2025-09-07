অপরাধ

মোহাম্মদপুরে ১১ সেকেন্ডে ছিনতাই, ভাইরাল ভিডিওতে দেখতে পাওয়া একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গতকাল শনিবার দিনের বেলায় রাস্তায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের আলোতে মাত্র ১১ সেকেন্ডে চাপাতি হাতে এক তরুণের মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর নাম রোমান মিয়া (২০)।

পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রোমান মিয়াকে মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টা ৪৬ মিনিটে মোহাম্মদপুরের বছিলার ফিউচার হাউজিংয়ের ৪০ ফুট সড়কে ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছিল। ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরায় ধারণ করা সেই ঘটনার ভিডিও গতকালই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যস্ত সড়কে অটোরিকশা, মোটরসাইকেল এবং ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করছে। একজন ওই সড়কের এক পাশে দাঁড়িয়ে মুঠোফোন টিপছিলেন। এ সময় একটি অটোরিকশা দাঁড়িয়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে অতিক্রম করে একটু দূরে থামে। অটোরিকশা থেকে চাপাতি হাতে দুজন লোক নেমে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে ঘিরে ধরেন। চাপাতির ভয় দেখিয়ে মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে ওই দুজন দৌড়ে পালিয়ে যান। ছিনতাইয়ে তাঁরা সময় নিয়েছেন মাত্র ১১ সেকেন্ড।

এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর গতকাল রাতে পুলিশ ভুক্তভোগীর কাছ থেকে অভিযোগ নেয়। পরে সেই অভিযোগ মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। রোমান মিয়াকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ভুক্তভোগী একজন শিক্ষার্থী। তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য বছিলায় কোচিং করেন। গতকাল সকালে তিনি কোচিং শেষ করে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটি পার্সেল সংগ্রহ করার জন্য দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এ সময় তিনি ছিনতাইয়ের শিকার হন।

