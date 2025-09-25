মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র-গুলি উদ্ধার সেনাবাহিনীর

মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র-গুলি উদ্ধার সেনাবাহিনীর
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে পুলিশের লুট হওয়া শটগান ও গুলি উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনী বলেছে, উদ্ধার হওয়া একটি শটগান ও ১৪টি গুলি মোহাম্মদপুর থানার।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে, ‘আই ডোন্ট কেয়ার’ নামের একটি গ্রুপের চার সদস্যকে ককটেল, বোমাসহ আটক করে সেনাবাহিনী। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র-গুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় বছিলা আর্মি ক্যাম্প মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে মোহাম্মদপুর থানা থেকে লুট হওয়া একটি শটগান ও ১৪টি গুলি উদ্ধার করা হয়।
৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল সেনা কর্মকর্তা বলেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনী সব সময় দৃঢ় অবস্থানে আছে। এ দৃঢ়তা বজায় রাখতে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে অভিযান পরিচালনা করছেন। ভবিষ্যতেও এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে যোগাযোগ করা হলে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক প্রথম আলোকে বলেন, একটি শটগান ও ১৪টি গুলি থানায় জমা দিয়েছে সেনাবাহিনী।