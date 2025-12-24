অপরাধ

নিউ ইস্কাটনে ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া ককটেল বিস্ফোরণে একজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ককটেল বিস্ফোরণে একজন নিহত হওয়ার পর ভিড় করেছেন লোকজন। আজ বুধবার রাতে রাজধানীর নিউ ইস্কাটনেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া ককটেলের বিস্ফোরণে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার রাত পৌনে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে বোমার বিস্ফোরণ বলেছিল।

এ বিষয়ে পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, রাত পৌনে ৮টার দিকে নিউ ইস্কাটনের বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ফটকের সামনে শক্তিশালী ককটেলের বিস্ফোরণ হয়। এ সময় ওই যুবক গুরুতর আহত হন। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

উপর থেকে পড়া ককটেল বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আজ বুধবার রাতে রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পুলিশের উপকমিশনার মাসুদ আলম জানান, নিহত ব্যক্তির নাম সিয়াম বলে জানা গেছে। তিনি সেখানে চা খেতে এসেছিলেন। ওপর থেকে ককটেল এসে তাঁর মাথার ওপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

